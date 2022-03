El pasado 25 de febrero se llevaron a cabo seis transacciones llamativas a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) que involucraron las acciones de Nutresa, justo un día bursátil antes de que concluyera la segunda OPA por dicho emisor. Al final de la jornada se negociaron $164.095 millones, lo que representó 57,8% del total transado en el mercado accionario ese día ($283.874 millones).

Para la fecha, Jaime Gilinski ofrecía US$10,48 o $41.293 por título, según la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de ese día. No obstante, entre las 11:29 a.m. y las 11:42 a.m. se compraron un total de 3.026.629 acciones a $41.300 cada una, apenas $7 por encima de la oferta, lo cual totalizó $125.000 millones transados en el mercado secundario a ese valor.

Si se analiza el comportamiento del volumen negociado en jornadas anteriores a la fecha en cuestión, se evidencian transacciones por un promedio de $13.000 millones por día, muy por debajo de lo registrado ese 25 de febrero.

Según Andrés Moreno, analista financiero y bursátil, “este movimiento es completamente inusual. Alguien las puso en pantalla y quien las compró sabía que venían. A veces es hacen cruces para que no parezca preacordado, sobre todo cuando compran y venden los inversionistas institucionales”.