¿Quiénes están entrando al negocio de criptomonedas en Cartagena?

Ernesto Armenteros, un padre de familia, profesional de las comunicaciones, con ingresos medios, buscó durante muchos años opciones para hacer rendir sus ingresos. Para él, el mundo de las criptomonedas, muy de moda en esta época, era algo desconocido, que incluso le generaba “desconfianza”.

Fue en el año 2013, cuando vivía en el barrio El Campestre, en Cartagena, que escuchó hablar de estas monedas virtuales, a través de un amigo de uno de sus hijos, quien intentaba venderle la idea de invertir en bitcoin, una de las criptomonedas más reconocidas. Tímidamente entró al negocio y lo hizo con 200 mil pesos. “Yo no conocía mucho del tema y por eso fue que no me animé a invertir. Eso quedó ahí y después me enteré que el joven se dedicó a eso y le ha ido bien haciendo trading –cotización de activos para tomar decisiones transaccionales–”, precisa Armenteros. (Lea aquí: ¿Ahorrar en criptomonedas? una nueva práctica en Colombia)

“El año pasado, como en agosto, mi hijo me dijo que se había metido en la plataforma de Goarbit, y me animó a que invirtiera. Al principio estuve desconfiado y comencé a investigar sobre este tipo de negocios en internet. Cuando vi que la plataforma era confiable, por fin me animé. La verdad es que ha sido como una bendición estar en esta plataforma, porque ahora siento que no estoy asfixiado económicamente como estaba antes”.