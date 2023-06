¿Qué estilos de renuncias laborales existen? Te explicamos a cual no recurrir

Un oportunidad laboral es un privilegio, más en estos tiempos que escasean las oportunidades. Sin embargo, es innegable que el ambiente laboral en muchas empresas es tóxico y no faltan aquellos trabajadores inconformes que amenazan todo el tiempo con dejar el puesto tirado.

Renunciar no está mal, incluso hay diferentes formas de hacerlo. Sin embargo, algunas son más maduras y profesionales que otras, ya que una renuncia puede ocasionar el quiebre emocional y provocar tensión en todo el sistema organizacional de cualquier negocio, empresa o institución. Lea también: ¿Qué es la renuncia silenciosa y cómo beneficiaría a jóvenes de Cartagena?

Académicos del College of Business at Oregon State University identificaron que hay dos variables relacionadas con el estilo de la renuncia. El primero de ellos es la percepción del trabajador acerca de su satisfacción en el empleo. El segundo, la impresión psicológica acerca de la relación con el jefe en términos tales como si ha sido tratado con justicia o no.

En esta propuesta colocan sobre la mesa siete casos diferentes, te los explicamos a continuación:

1. Renuncia conforme al procedimiento (31%): Se realizan cara a cara, en una reunión bien establecida, con la presencia de al menos un mando relevante al que se le presenta la renuncia. Previamente ha habido una notificación estándar y una explicación razonable sobre las causas de finalización de la relación laboral.

2. Renuncia superficial (23.5%): en esta situación se lleva un proceso similar a la renuncia según el procedimiento, sin embargo, las pláticas con los jefes son breves y las razones del cambio de empleo no se mencionan específicamente.

3. Renuncia evasiva (12.7%): en este tipo de renuncia se evita en todo caso la confrontación hablada y el trabajador simplemente hace los procedimientos requeridos y deja la empresa sin decir nada más, solo comentándolo a sus demás compañeros y evitando a sus supervisores.

4. Renuncia agradecida (10%): sucede cuando los empleados expresan su gratitud hacia el patrón o empleador y con frecuencia están disponibles para participar en el periodo de transición ante la llegada de un nuevo colaborador que sustituya.

5. Renuncia sin retorno (8.6%): Este estilo se caracteriza porque en ella, los empleados buscar estresar a la organización y a los colegas de trabajo, colocándolos contra en situaciones críticas. Puede estar acompañada por situaciones agresivas.

6. Renuncia Loop (7.9%): Ocurre cuando los empleados confían en sus gerentes o líderes que tienen contemplado separarse de la empresa o que están buscando nuevas oportunidades; todo ello, antes de que se produzca la desvinculación formal.

7. Renuncia impulsiva (6.3%): Aplica en los casos de colaboradores que simplemente abandonan el trabajo. Nunca regresa a la empresa, ni se comunican con RH ni con sus jefes ni con los compañeros. Simplemente un buen día desaparecen sin dejar huella.