Se agota el tiempo para proyectos aeroportuarios

La suerte de los dos proyectos aeroportuarios de Cartagena: la ampliación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez y la construcción de la llamada Ciudadela Aeroportuaria, en cercanías a Bayunca, no parece clara, al menos en lo que resta de este Gobierno. A menos de un mes de culminar el mandato del presidente Iván Duque y tras muchos años de negociaciones, reuniones, cálculos, diseños y estructuraciones todo parece indicar que antes del 7 de agosto, día de la posesión del presidente electo, Gustavo Petro, Cartagena no tendrá decisiones finales sobre esas iniciativas aeroportuarias. (Lea aquí: Nuevo aeropuerto de Cartagena, un hub para Las Américas). Frente a la incertidumbre que generan el estado de los dos proyectos (APP de Iniciativa Privada), El Universal consultó al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Felipe Gutiérrez Torres, y esto fue lo que respondió: “Estos proyectos no solo dependen del Gobierno. Estas son iniciativas privadas y dependemos de la velocidad con que el concesionario estructure un proyecto y lo presente para aprobación de la administración. En el caso del aeropuerto de Bayunca, se presentó una discusión sobre un predio cercano, entre el originador del proyecto y uno de los vecinos de los predios, lo que requirió de unos ajustes, el tema ya se resolvió. Esto es responsabilidad del originador que ha llevado unos trámites y ese proyecto no va a ser resuelto en este Gobierno”. “En el caso del Aeropuerto Rafael Núñez hubo unas demoras atribuibles al concesionario actual que está presentando la iniciativa privada, que generó un retraso en la estructuración, que en estos momentos está evaluando el Departamento Nacional de Planeación (DNP), después del aval que dio el Ministerio de Hacienda. Estimamos que en una semana podemos tener la aprobación y abrir la manifestación de interés” (de otros potenciales interesados en el proyecto), precisó Gutiérrez. Reiteró que “el proyecto de ampliación del aeropuerto Rafael Núñez ha tenido demoras por lo retrasos en la estructuración del actual concesionario y sí aspiramos a abrir la manifestación de interés en este Gobierno, pero en este Gobierno no se va a hacer la adjudicación. Sí se abrirá el proceso de contratación para el Rafael Núñez, eso es lo que estimamos. En el otro, el proceso no se va a hacer en este Gobierno”, concluyó el Presidente de la ANI. Así las cosas, la suerte de ambas iniciativas aeroportuarias se definiría en el entrante gobierno de Gustavo Petro. Los dos proyectos aún no ‘aterrizan’.

ESCENARIOS POSIBLES

Aunque la APP para la ampliación del Aeropuerto Rafael Núñez parece tener más posibilidades de arrancar su contratación antes del 7 de agosto, hay varios escenarios que habría que analizar para esta iniciativa. El actual concesionario del aeropuerto, la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. (Sacsa) termina su concesión en diciembre de este año, después de varias prórrogas, ya que originariamente culminaba en septiembre de 2020. Si no se aprueba la APP y no se da una nueva prórroga, el camino para el aeropuerto sería pasar a manos de la Aerocivil, pero lo preocupante es que el flujo de pasajeros del Rafael Núñez está creciendo a niveles de 2019 y si no se amplían sus instalaciones se podría saturar.

PASAJEROS EN EL SEMESTRE