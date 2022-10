Preocupa el impuesto a las pensiones: Asofondos

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos

Asofondos también propone la creación de un fondo soberano para financiar el pilar solidario, para poder ampliar el programa ‘Colombia Mayor’, del que dijo se debe financiar con recursos del Presupuesto Nacional, no con los ahorros de los trabajadores. ¿Cómo lo financiamos? Tenemos que saber cuánto va a costar eso (cifras preliminares estiman que puede ser entre 3 y $18 billones anuales, dependiendo la cobertura deseada y el monto a aportar a cada adulto). Hay que eliminar los subsidios a las pensiones altas del régimen público (Colpensiones), esa puede ser una fuente, eliminar el subsidio a la gasolina. Otra parte puede venir de Ecopetrol u otras empresas públicas. Ese fondo soberano sería similar a los que existen en Noruega (con el petróleo) o en Chile (con el cobre) y no con los ahorros de los trabajadores que debe irse a financiar la pensión y no a subsidiar a los adultos mayores pobres. Para ellos los recursos deben salir del Presupuesto Nacional, insistió Asofondos.

Recuerden, todos vamos para viejos. Todos debemos tener una vejez digna. La clave es ahorro y conciencia de que todos vamos a necesitar este tipo de ingreso a futuro”:

Óscar Becerra, profesor de la Universidad de los Andes.

Olivera coincidió con Montenegro en que “Los ahorros de los fondos privados son de las personas, esos no deberían tocarse y por otro lado toca pensar muy bien en la transición para seguir ayudando a los adultos mayores que no tienen pensión ahora. Toca conseguir los recursos de algún lado, no deberían venir de los fondos de ahorros y por otro lado es importante y necesario revisar el mercado laboral, sino reformamos el mercado laboral, permitiéndole a las personas que coticen, no vamos a lograr aumento en la cobertura en el sistema pensional”. El expresidente de Colpensiones también es partidario que las reformas pensional y laboral deben ir de la mano; y que la discusión, se base en temas técnicos, sobre todo en el tema pensional, que es un tema complejo, que debe tener una visión de largo plazo. De la reforma laboral dijo que se requiere discutir la flexibilidad laboral para permitir que más personas coticen al sistema. Olivera dijo que un régimen de solo Colpensiones es “insostenible financieramente”, se puede quebrar. Por otro lado si se toma la plata de los ahorradores para pagar los 500 mil pesos de los adultos mayores, “también es insostenible”. Toca pensar en otra forma que es parte de los impuestos que deberían dedicarse a los adultos mayores porque la sociedad se está envejeciendo. (Lea aquí: Los ingredientes de la reforma pensional de Asofondos). Óscar Becerra, experto de la Universidad de los Andes, también panelista, le dijo a El Universal que la nueva reforma pensional “debe ofrecer mecanismos para que las personas que no están accediendo en estos momentos a una pensión por el sistema de pensiones tengan algún tipo de ingresos que sea razonable desde el punto de vista fiscal. Que lo podamos financiar a futuro y que en la parte de sistemas de pensión contributiva, es decir Colpensiones o los fondos privados, tengamos un sistema integrado, donde las reglas de juego sean las mismas para todos, con un criterio de responsabilidad fiscal y progresividad, que las personas que estén en una necesidad económica más grande o que tengan una menor capacidad de ahorro reciban más de los subsidios que las personas que tienen mayor capacidad de ahorro. Sobre la existencia de uno o dos regímenes dijo: “Se puede hacer de varias formas, aquí no hay una única opción, eso es lo más importante y lo que hay que discutir y pedirle a nuestros políticos que sean bastante claros en lo que vamos a hacer hacia adelante. Que se haga un debate en el Congreso y no Twitter”. Sobre la propuesta del Gobierno de tomar recursos de los fondos privados para financiar el pilar solidario dijo que “puede ser factible en el corto plazo, pero es muy importante que cuando vayamos a pensar esto lo tenemos que pensar en términos de 20, 30, 50 o 70 años, porque no estamos pensando solamente en los 3 millones de adultos mayores expuestos en vulnerabilidad hoy, porque esto va a seguir aumentando hacia adelante. Recuerden, todos vamos para viejos. Todos debemos tener una vejez digna”. Finalmente, como financiar el pilar solidario, Becerra recomendó tener en cuenta que nosotros como colombianos sí ahorramos al sistema de pensiones, pero no nos alcanzamos a pensionar. Hay que jalar los instrumentos adecuados para tener esas contribuciones para un ingreso vitalicio “antipobreza” y complementarlo con el programa Colombia Mayor, que salga del recurso público, pero con unas reglas claras para evitar que se vaya a incrementar la deuda -pensional- a futuro.

“Esto es con cifras, no ideológico”