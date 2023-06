Primas de junio: consejos para invertirlas y no sentirse culpable

Si no tiene algún gasto urgente o responsabilidad mayor, entonces puede darse el gusto de invertir este dinero en esas vacaciones que tanto quería. Pero recuerde, los viajes o paseos siempre toman un poco del presupuesto esperado, por ello destine siempre un monto de la prima para el ahorro y planee sus gastos para evitar tener que asumir nuevas deudas.

4. No está mal despejarse

No faltan aquellos que por la emoción de tener el dinero en sus manos comenten errores. Por esa razón hoy te dejamos una lista con algunas alternativas de inversión que podrían ayudarte a tomar una decisión inteligente, para que luego no tengas que ponerte las manos en la cabeza. Lea también: Con este cálculo matemático puedes sacar el valor de tus primas de junio

¡Aliste su bolsillo! Gobierno no descarta aumento en las tarifas de la luz

¿Cómo calcular cuánto debe recibir de prima?

Según la Ley 1788, debe realizar las cuentas así:

- Tomar el salario base.

- Multiplicarlo por 180 el tiempo laborado de un semestre.

- Dividirlo por 360.

1.117.172 x 180 / 360 = $558.586

No olvide que debe tener en cuenta, además, que por ley los días de vacaciones, incapacidades y licencias remuneradas entran dentro de las cuentas y también suman a la hora de pagar la prima, mientras que los días de licencia no remunerada no se contabilizan.