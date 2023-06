Predial: se acaba la ‘zanahoria’ y llegó el ‘garrote’ para los morosos

Aunque en este primer semestre hubo ‘zanahoria’ por parte del Distrito para pagar las obligaciones de la presente vigencia (2023), con descuentos por pronto pago para predios residenciales y no residenciales; y adicionalmente hasta el 30 de junio estará vigente un descuento del 50% de reducción de la tasa de interés moratoria, por pagos de la vigencia 2022 y anteriores de todos los tributos distritales, la Oficina de Cobro Coactivo, de la Secretaría de Hacienda, ha emitido 16 mil embargos, a igual número de contribuyentes morosos con el Impuesto Predial, correspondientes al periodo entre 2018 y 2022.

Tenga en cuenta

- Si fue embargado y es propietario del inmueble : Consulte su estado de cuenta en el enlace http://servicios.cartagena.gov.co/impuestos/generarFactura.jsp y realice el pago en línea en la página https://hacienda.cartagena.gov.co/ o en bancos autorizados. No entregue dinero a funcionarios por fuera de las cajas bancarias.

Una vez completado estos pasos, según sea la eventualidad, podrá radicar su solicitud de desembargo en el primer piso de la Oficina de Dirección de Impuestos, en la Plazoleta El Joe, o a través de la página web. Debe aportar una copia de su cédula de ciudadanía, los recibos de pago, la carta de autorización o de devolución.

- Si fue embargado y no es propietario del inmueble: Ante que nada tenga en cuenta que la Administración Distrital no participa en el proceso de compra y registro de inmuebles. Es responsabilidad del contribuyente y de la autoridad competente, en este caso Go Catastral, informar a la Dirección de Impuestos de Cartagena sobre el cambio de propietario.

Surtido el paso anterior, radique la solicitud de desembargo en el primer piso de la Oficina de Dirección de Impuestos, en la Plazoleta El Joe, o a través de la página web, indicando el cambio de propietario.

Recomendaciones generales

Antes de presentar su solicitud de desembargo, verifique si la medida cautelar fue ordenada por la Oficina de Cobro Coactivo de la Secretaría de Hacienda de Cartagena. Si su deuda es con otro organismo, tramítelo directamente con el ordenador del embargo.

Una vez realizada la solicitud de desembargo, vaya al segundo piso del antiguo edificio de las Empresas Públicas (Atención al Contribuyente) con el número del radicado. Allí se le entregará el levantamiento de la medida cautelar dirigido a los bancos.

Tenga en cuenta, que los bienes del deudor serán desembargados con la radicación de la solicitud. Este proceso coactivo, según el Estatuto Tributario, no tiene un plazo definido, pero se dará prioridad a su petición. (Lea aquí: “Si pagas de más, esa plata no se pierde”: Dau sobre el impuesto predial).