Precio del dólar: jornada del viernes cierra con leve alza de $0,46

El endurecimiento de las posturas de la Reserva Federal el miércoles, pese a que se decidiera mantener las tasas de interés sin cambios, llevó la cotización del dólar al alza en los últimos días de la semana.

La divisa estadounidense cerró este jueves con un precio promedio de $3.948,71, ubicándose $0,46 por arriba de la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para hoy está en $3.948,25. Durante la jornada, la divisa estadounidense tocó un precio mínimo de $3.924,60 y un máximo de $3.940.

Según Bloomberg, los bancos centrales mundiales subrayaron esta semana que permanecen atentos a los riesgos de inflación y advirtieron a los inversores contra las expectativas prematuras de recortes de tipos. La creciente posibilidad de que la política monetaria conduzca a una recesión está llevando a los inversores a deshacerse de acciones al ritmo más rápido desde diciembre, dijeron estrategas de Bank of America Corp.

"Lo que importa más que los propios aumentos de la Fed es si se produce o no una recesión", dijo Wolf von Rotberg, estratega de acciones de Bank J Safra Sarasin Ltd a Bloomberg. "Sería un logro notable si se evitara, pero eso parece poco probable. Si se produjera una recesión, el mercado de valores no está preparado para ello".

El índice del dólar de Bloomberg se mantuvo estable el viernes. Los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedieron después de que la tasa del bono a 10 años alcanzara 4,5%, el nivel más alto desde 2007 , a raíz de los sólidos datos laborales de Estados Unidos.