¡Pilas! Cuotas de manejo de tarjetas de crédito van desde $14 mil a $40 mil

Para Alexander Ríos, experto financiero y fundador de Inverxia, para no afectar sus finanzas personales es clave comprar los costos de tener estos plásticos. “Son un producto financiero y cada entidad lo estructura con base a un perfil de cliente. Por lo tanto, pueden existir diferentes ofertas de valor de entidad a entidad. Hacer una comparativa entre costos y beneficios será vital para elegir quién nos ofrece mejores condiciones”.

También se evidencia que los plásticos que no tienen franquicia y son manejados directamente por la entidad financiera también tienen bajas cuotas de manejo. Por ejemplo, la tarifa de la Tarjeta Roja Davivienda es de $15.700.

Pero la tasa de usura no es el único costo que debe tener presente a la hora de comprar a crédito con estos plásticos, sino que también está la cuota de manejo, que es una tarifa que los clientes pagan por tener cupo disponible todo el tiempo y hacer compras y avances.

Las entidades cobran la cuota de manejo en diferentes plazos. El pago debe realizarse a mes vencido o anticipado, o trimestre vencido o anticipado. Para no incumplir con sus obligaciones debe tener en cuenta, según las fechas de entrada de sus ingresos, cuál modalidad es la que más le conviene y se ajusta a su presupuesto.

“Son cada vez más los bancos que se suben al tren del no cobro de cuotas de manejo. Se suman, además, los nuevos competidores, cuya oferta de valor tiene el componente de cero cobro. Estas iniciativas son de gran importancia, abaratan el costo de los productos masivos y disminuyen barreras para fortalecer en gran medida el avance en la inclusión financiera, especialmente en la base de la pirámide”, indicó Wilson Triana, experto en banca y seguros.

Gabriel Migowski, CEO RappiPay Colombia, aseguró que, además de no tener cuota de manejo, “recorremos la milla extra: no solo no cobramos cuota de manejo de por vida, sino que les devolvemos a nuestros usuarios el 1% de cualquier compra que hagan con la tarjeta. Este cashback es dinero real que pueden gastar dónde, cuándo y cómo quieran. Adicionalmente, los usuarios de la RappiCard nunca van a encontrar cobros ocultos ni extractos imposibles de entender”.

Es clave que conozca las condiciones en cuanto a la cuota de manejo, pues algunas entidades no cobran la tarifa si no utiliza el plástico durante el mes, y algunos cobran a partir del primer año de expedición, mientras que otras hacen el cobro mensual sin importar su uso.