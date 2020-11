El Black Friday o viernes negro que se realizará entre el 27, 28 y 29 de noviembre en Colombia, además de buscar incentivar la reactivación de una economía fuertemente golpeada por el Covid-19, también servirá para que la gente adelante las compras de Navidad.

Este evento nació principalmente en los Estados Unidos, pero en Colombia también tomó fuerza desde noviembre de 2015, cuando se realizó de forma organizada por primera vez, y cuenta con más de 83 establecimientos de diferentes comercios, que ofrecen descuentos de hasta el 70 %.

Como es costumbre en los últimos años, la categoría de tecnología se convirtió en una de las más solicitadas por las personas, que están en busca de actualizar, la mayoría de veces, sus dispositivos móviles, que suelen ser los accesorios más vendidos, de acuerdo con cifras de las principales plataformas de comercio electrónico en la región, como Linio y Mercado Libre

Aquí se debe tener especial cuidado, debido a que este es un campo muy competido en este momento, si no se quiere caer en engaños y terminar adquiriendo productos que con el tiempo no servirán de mucho o que no le brindarán lo que realmente se está buscando.

No se trata solo de aprovechar los descuentos del Black Friday o adquirir un equipo móvil que tenga un diseño y la tecnología más avanzada, también se debe buscar un dispositivo confiable y seguro para no terminar pagando más dinero por él en el largo plazo.

Xiaomi, que actualmente es la tercera marca de smartphones del mundo, destaca que para sacarle el mayor provecho posible a la jornada, es asegurarse que los celulares que se vayan a adquirir ofrezcan un respaldo garantizado en diferentes ciudades del país por parte de la marca o el canal de venta antes de hacer efectiva la compra.