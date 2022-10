Petro y empresarios: ‘batalla de trinos’ desmorona la concertación

Uno de los comentarios del presidente Petro que puso más tensas las relaciones entre el mandatario y los gremios la hizo recientemente en Palacio, cuando hizo alusión al proceso de paz: “Los más ricos de los ricos no quieren pagar impuestos, quieren que lo pague la gente trabajadora, como si eso fuese justicia social, como si eso fuese un pacto social y un pacto social es un pacto por la paz...”.

Días después el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, quien acudió al Congreso Nacional de Comerciantes de Fenalco, en Cartagena, en calidad de panelista le respondió al jefe de Estado: “Al Presidente hay que decirle que está siendo completamente injusto, pero también está faltando, de alguna forma, a la verdad, a la realidad, porque realmente en Colombia los impuestos los pagan las empresas, inclusive los pagan unas pocas empresas. El 80% de los impuestos lo pagan realmente 3.552 empresas que son los grandes contribuyentes a nivel nacional. Decir eso es injusto y no solamente eso, además genera una sensación de estigmatización que no le corresponde a un presidente de la República, el presidente de la República debería estar buscando unión, mecanismos mediante los cuales a todo el mundo le vaya bien. Al Presidente le debería importar, y debería ser parte de su tarea, que a las empresas les fuera bien. Yo diría que uno no puede en este momento privilegiar algunas posiciones ideológicas contra la posibilidad de generar bienestar para todos”.