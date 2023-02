Pensiones: ¿qué pasa si cotizas más de las semanas mínimas?

¿Qué pasa si no alcanza a cotizar las semanas mínimas?

En Colpensiones no tiene derecho a la pensión y a cambio hay una indemnización sustitutiva, que es la devolución de los aportes realizados por el cotizante durante su periodo de cotización. La devolución, en este caso, es sin intereses. En los fondos privados de pensiones, si no tiene el capital suficiente para la pensión y no tiene las 1.150 semanas cotizadas, se le hace una devolución de saldo, con la rentabilidad alcanzada. Entre 2013 y 2021, en el Régimen de Prima Media (RPM) no se pensionaron 841.984 personas y en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) 292.098 personas. La devolución promedio en el RPM fue $7 millones y en fondos privados, $38 millones, dice Asofondos.