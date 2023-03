$26 billones, las apuestas por internet en Colombia en 2022

La ilegalidad es la gran preocupación del sector y del regulador. Las máquinas y elementos de juego que no están controlados por el Estado preocupan por sus efectos nocivos al sector, y aunque aún hay mucho por hacer, Aguirre dice: “Soy testigo de los procesos de la industria a través del tiempo, especialmente el de la interconexión que permite saber en tiempo real, al organismo de control, cómo están y qué están jugando las máquinas que tienen un permiso y cuáles no. Máquina que no esté interconectada es que no tiene una licencia y es ilegal. La ilegalidad es fuerte y afecta los intereses del sector”, precisó.

El modelo Colombiano, de transferencias al sector salud que generan los juegos de azar es un modelo muy interesante a nivel internacional, que está siendo copiado en otros países que no tienen un legislación, recordó Aguirre.

El organizador de GAT Expo 2023 también señaló que “la pandemia disparó el juego por Internet y es una tendencia mundial y ello impulsó al sector y ahora se habla de los juegos de habilidades, adicionales a los juegos tradicionales. Cada mes salen 500 u 800 juegos para jugar online y eso hace que la industria piense en el futuro”.

Las tendencias que se viven en la industria son: los juegos de habilidades, las apuestas sobre los deportes electrónicos (videojuegos) y las experiencias en el metaverso.