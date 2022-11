“Ojo con eso, exportadores. Va a llegar el momento, no se cuándo, no se dónde, no sé en qué punto, donde los productores de Colombia vamos a decir de aquí para abajo no vendemos café... va a llegar el momento donde borremos del diccionario las palabra crisis cafetera. No nos pueden decir que es que en Brasil está a un dólar y usted tiene que vender a 1,10 dólares, no va a ser... Vamos a seguir cuidando el trabajo del cafetero... Hoy hay bonificaciones por rendimiento y se va hacer bonificaciones por calidad. Tenemos que proteger la marca Café de Colombia y la denominación de origen. Es nuestra obligación, nos lo delegó el Gobierno”, dijo Vélez.

“Estamos caminando a una vía de menores precios por la recuperación de la caficultura brasileña y los colombianos tenemos todo el derecho de pedir por nuestro café lo que realmente vale... muy probablemente cuando la Bolsa de Nueva York, que se volvió una bolsa casi solo para cotizar café de Brasil, reciba unas cosechas más grandes de ese país, vaya a bajar el precio. La idea es que no vamos a bajar a esos niveles que quiere la Bolsa de Nueva York”, dijo el dirigente cafetero.

¿Entonces quién lo compra?, le preguntamos: “La industria lo necesita y lo valora y lo ha venido pagando a 3 dólares la libra. ¿Es mucho pedirles 2 dólares?”, se preguntó Vélez. “Es una aspiración justa y necesaria”, dijo.