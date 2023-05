“No se debe dejar morir la Alianza del Pacífico”: Bruce Mac Master

“Los representantes de los sectores empresariales le hemos hecho un llamado a los gobiernos de los cuatro países de México, Colombia, Perú y Chile para que no pierdan el interés en la Alianza del Pacífico, que llegó a ser hace unos dos, tres o cuatro años el ejercicio de integración comercial más importante del mundo”. Así lo manifestó este jueves Bruce Mac Master en el Sexto Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y Puertos 2023, que se realiza en Barranquilla.

Durante su intervención dijo que “estos cuatro países lograron atraer la atención de 62 países, que se declararon observadores de la Alianza del Pacífico”. Y según Bruce Mac Master, “pareciera que no existiera para la mayoría de los gobiernos y estamos muy preocupados por eso”.

“En estos momentos ha habido muchos problemas, digamos, personales, o institucionales, entre unos y otros presidentes y parecería que la dinámica de la Alianza del Pacífico se está perdiendo. Esto no puede pasar”, indicó. Lea: Usuarios de Bancolombia reportan fallas: esto es lo que responde el banco

Agregó que los gobiernos actuales deben entender que la Alianza del Pacífico es un buen instrumento de comercio internacional, pero que los gobiernos que la integran “están peleando los unos con los otros, con personas no gratas aquí y allá, ‘yo no voy a este país’, ‘yo no reconozco a ese presidente o a esa presidenta’. Y la verdad es que la Alianza del Pacífico es un esfuerzo interesantísimo. Es tan novedoso que hace unos años se decía que la única integración interesante que se está dando en el mundo es la Alianza del Pacífico”.

Recordó que la Alianza del Pacífico tiene cuatro países fundadores y que tiene a muchos otros tratando de entrar, como Costa Rica y Ecuador, y otros 62 países observadores, que dependiendo de cómo resultan las cosas decidirán si ingresan o no. “Singapur hizo un esfuerzo especial con nosotros para ser adherente a la Alianza del Pacífico y Canadá quería entrar, y lo que digo es que esa oportunidad no la podemos perder”.