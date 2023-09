$!¿No sabes en qué se te va la quincena? 5 apps que te pueden organizar

Guardar plata es difícil, quizá por eso muchos recurren a los bancos. Administrar el dinero es otro proceso complicado para algunas personas, y entre los problemas más comunes está la falta de presupuesto, el endeudamiento excesivo y la falta de ahorro.

Muchas personas no tienen un presupuesto claro o no siguen un plan financiero. Esto puede llevar a gastos descontrolados y dificultades para cubrir las necesidades básicas. Sin un presupuesto, es fácil gastar más de lo que se gana y acumular deudas. Lea también: Desde el Banco de la República no consideran prudente bajar la tasa de interés