Después de tres décadas de estar vigentes en el país los esquemas de concesiones, dos reconocidos analistas nacionales defendieron el esquema y destacaron los avances en infraestructura aeroportuaria, portuaria y vial, incluyendo los peajes, al que consideraron un “mecanismo eficiente y esencial para los cierres financieros” de esas iniciativas viales.

‘Peajes y concesiones en Colombia: un debate necesario para el país’, fue el foro organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), que permitió desde tres miradas repasar lo que ha significado para el país estas herramientas para el desarrollo de la infraestructura nacional.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, destacó como Colombia en estos 30 años de vigencia del modelo ha construido y mejorado los esquemas de concesiones y resaltó el reconocimiento hecho por The Economist que considera al país como el segundo, a nivel mundial, en capacidad de desarrollar las Alianzas Público Privadas (APP).

Mejía resaltó que los peajes los pagan quienes utilizan las vías y son “un instrumento preciso de cobro. Los peajes son esenciales para los cierres financieros”. Recordó como en 9 de las concesiones de 4G hay más de 40 billones de pesos involucrados y la mitad de esos recursos salen de los peajes, que “hacen parte del equilibrio financiero” de esas iniciativas.

Sergio Clavijo, el expresidente de Anif, resaltó los avances del país en materia de infraestructura aérea, portuaria y vial, que en los últimos años han escalado posiciones en los ranking de competitividad, pero reconoció el “fracaso” en materia férrea.

“Lo último que puede hacer el país es dudar del sistema concesional... a él se le debe el avance en la infraestructura aeroportuaria y portuaria y gracias a él estamos en la mitad de la tabla del ranking de competitividad. Regresar a los esquemas públicos no es bueno”, sostuvo Clavijo.

“Vamos por buen camino, estamos en la mitad de la tabla de competitividad en infraestructura... y si el sistema no está dañado no intentes repararlo”... “la virtud de las concesiones no es solo la construcción de la infraestructura, también da garantías para el mantenimiento”, precisó.