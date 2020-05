Mujeres, quienes más ahorran en tiempos de cuarentena

De acuerdo con estudio realizado por el Banco Caja Social, las mujeres tienen una mayor tendencia al ahorro que los hombres. Elsa Patricia Manrique, vicepresidenta de Estrategia y Desarrollo del Banco Caja Social, los saldos promedio de las cuentas de las mujeres son superiores en más del 10% al de los hombres, y en el caso de las cuentas de ahorro programado, son superiores en cerca del 40%.

“Igualmente, el porcentaje de mujeres con Certificados de Depósito a Término es del 9%, mientras que en los hombres es del 4%. Este hecho es fundamental a la hora de evaluar el bienestar financiero de los hogares, pues las diferencias en promedio fueron mayores en función del comportamiento de ahorro, que del comportamiento de endeudamiento. Este hallazgo sugiere que no tener o no usar productos formales para ahorrar puede ser más perjudicial para el bienestar financiero que no tener acceso al crédito formal”, dijo Manrique.