Misión alemana busca oportunidades de negocios en Cartagena

Para revisar oportunidades de colaboración entre Colombia y Alemania, y fomentar la economía del hidrógeno verde (H2v), Bioeconomía & Energías Renovables, una delegación del Estado de Bayer (Alemania) visitará hoy Cartagena.

La delegación está compuesta por multiplicadores y representantes del mundo de la investigación, la academia, el emprendimiento, las tecnologías; representantes del parlamento bávaro y del Ministerio de Economía y Energía de Múnich. (Lea aquí: Cartagena entra en la era del hidrógeno verde).

Los alemanes visitarán a la Refinería y asistirán a ‘The Grenn Hydrogen Route in Latin America-Colombia: Bavaria Meets the Colombian H2 Ecosystem in Cartagena’, en la CCC.