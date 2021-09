La directora de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, sostuvo que Colombia cuenta con condiciones favorables para la atracción de inversionistas y en el caso particular de Estados Unidos, se cuenta con un Tratado de Libre Comercio moderno y que da el marco normativo necesarios para los negocios. “El TLC sumado al manejo responsable de la economía y la ubicación geográfica del país con conectividad aérea permite que el país sea usado como plataforma exportadora tanto hacia EE.UU. como otros destinos de la región”.

De acuerdo con la funcionaria, entre los proyectos que están listos para invertir se encuentra la Primera Ola de Megaproyectos 5G por APP que incluye el Acceso Norte Fase II (US $358 millones), la Troncal del Magdalena 1 (US $561 millones), entre otros y, próximamente, estará la Segunda Ola de Megaproyectos 5G por APP que son 12 iniciativas por un valor estimado de US $7.7 mil millones.

“Adicionalmente, dentro de este paquete de atracción de inversión está todo lo que se ha establecido para el sector turístico que, además, fue ratificado en el proyecto de inversión social, aprobado esta semana por el Congreso, en donde se mantienen las exenciones del impuesto de renta en la inversión y remodelación de hoteles, y la exención de los servicios de IVA en la prestación de servicios turísticos”, enfatizó Lombana.

Precisamente, sobre el proyecto de inversión social, la ministra lo calificó como una reforma revolucionaria que favorecerá la confianza inversionista.

“Es de destacar que Colombia es el primer país en América Latina que durante la pandemia hace una reforma tributaria de estas dimensiones que no solo permitirá financiar los programas sociales, sino que, con el aumento de la tarifa del impuesto de renta para las empresas, que se dio gracias a la generosidad del empresariado colombiano, se envía un mensaje muy importante para la comunidad internacional y las firmas calificadoras que han hecho estas revisiones a la baja de la calificación de Colombia”, puntualizó Lombana.