Los tres grandes retos de Cartagena en infraestructura turística

La necesidad de contar con una mayor infraestructura aeroportuaria, hotelera y de recintos feriales, para atender la creciente demanda de la industria turística de Cartagena, son algunos de los retos que tiene la ciudad y que varios organizadores de eventos exteriorizaron al Gobierno distrital, durante Meetings Cartagena de Indias 2022, el encuentro de negocios de la industria de eventos y reuniones más importante del país celebrado esta semana en la ciudad. Al margen de los negocios realizados en el encuentro, los organizadores internacionales de eventos destacaron la gran demanda que tiene la ciudad como destino de eventos de incentivos, convenciones y congresos, pero algunos de esos encuentros se ven frenados ante las limitaciones de infraestructura que tiene la ciudad. El Universal supo que en un encuentro con el alcalde Dau, estos empresarios manifestaron su preocupación por la falta de un gran recinto ferial, de las limitaciones que ya tiene el aeropuerto Internacional Rafael Núñez, al que todavía no se le aprueba la APP para su ampliación; mientras en algunas horas del día y en ciertas temporadas del año advierte saturación en sus áreas e incluso sus condiciones aeroportuarias no permite la llegada de nuevas aerolíneas, pues sin la nueva pista de carreteo que se proyecta, no se pueden aumentar las operaciones aéreas en los horarios más requeridos por la aviación comercial.

También preocupa la limitada capacidad hotelera, especialmente para eventos masivos que requieren establecimientos de gran capacidad, 400 o más personas, como también de un recinto ferial de gran magnitud, en el que la ciudad trabaja desde hace años, pero del que aún no se conoce un cronograma definido para su ejecución. Recientemente, el alcalde Dau reveló que el nuevo sitio que se plantea para su construcción ya no sería la Zona Norte, sino el área que hoy ocupa el mercado de Bazurto, plaza que aún no tiene clara su reubicación. Trascendió que algunos grandes eventos postulados para la ciudad han tenido que hacer cambio de sede ante las limitaciones de infraestructura que presenta la ciudad, pese al interés de los organizadores de llegar al destino.

Resultados

La versión 2022 de Meetings Cartagena de Indias, el principal evento nacional de la industria de eventos y reuniones, dejó como balance más de 660 citas de negocios realizadas y para Cartagena se proyecta la candidatura de la ciudad para la realización del Congreso Latinoamericano de Anestesia, hubo un diálogo entre el Viceministerio de Turismo y las asociaciones en el que se habló de los retos que tiene el sector para seguir desarrollando la industria de eventos y reuniones. Uno de los temas tratados tiene que ver con la exoneración de impuestos y otros retos para facilitar la llegada a estos eventos de nuevas tecnologías. Participaron 27 asociaciones, 8 organizadores de eventos internacionales y 32 empresarios y siete destinos de Colombia: Quindío, Pereira, Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga y lógicamente Cartagena. El Cicavb destacó que la ocupación promedio de los recintos de eventos y convenciones de la ciudad superó el 90%.

Preocupan los mensajes