ANÁLISIS DE ACOPI

Rosmery Quintero, la presidenta ejecutiva de Acopi dijo que “Del sondeo resalto dos aspectos que sobresalen del análisis: uno tiene que ver con el flujo de cajas, los recursos. Se mide el retraso en la adquisición de la facturación, de la materia prima, que afecta operación, lo que conlleva a entregar pedidos tardes y por consiguiente no puedes facturar. Eso es crítico porque ya tenemos una estructura financiera muy vulnerada, muy afectada, y si le sumamos esta situación se vuelve un entorno mucho más complejo del que estamos viviendo y por otro lado a estas alturas en todo ese proceso de reactivación y el impacto que ha generado la pandemia, nosotros como segmento Mipyme, a pesar de los instrumentos que ha establecido el Gobierno nacional con las garantías necesarias y algunos créditos directos con Bancoldex y otras entidades, a estas alturas la capacidad crediticia está sobresaturada y hay muchos que están necesitando recursos porque ahora es que se están reactivando muchos pedidos o negocios con sus clientes y no se tiene capital, no se cuenta con el recurso para poder cumplir apropiadamente. Esos dos aspectos inciden en decisiones que necesariamente afectan el empleo y por eso consideramos que las mismas manifestaciones, y sobre todo la de los jóvenes que han hecho mucha demanda sobre las oportunidades de empleo, pero por otro lado nos están deteriorando las condiciones ya afectadas por pandemia. Ya hay un nivel de incoherencia, no podemos destruir lo que ha podido sobrevivir a la pandemia”, sostuvo la dirigente gremial en diálogo con El Universal.