Después de dos años en que en 57 de las 85 oficinas del Banco Agrario de Colombia en la Costa Caribe “estaba bloqueado el crédito”, la entidad revela que a cierre de octubre del 2020 ha logrado hacer desembolsos en la región por 162.945 millones de pesos.

Francisco Mejía, presidente de la entidad crediticia señala que hoy “el mensaje es de recuperación del Banco Agrario en la Costa Caribe, con crecimientos en las colocaciones, con una recuperación en el desempeño, comparado con el 2018 cuando el banco estaba prácticamente colapsado”.

“El balance es satisfactorio y muy motivante. En el 2018 encontramos un banco en unas cifras críticas en la Regional Costa con 57 oficinas donde estaba bloqueado el crédito por el nivel de fraudes que se estaba presentando en oficinas. Nos pusimos una agenda de recuperación del Banco a nivel nacional porque el Banco lo habían permeado clientelas políticas e intereses ajenos a su misión y eso le había pasado una cuenta de cobro muy grande a la entidad, que al final, esos intereses e ineficiencias que no dejan funcionar al Banco terminan perjudicando a los productores agropecuarios”, explicó Mejía.

“Se presentaban fraudes en el otorgamiento de crédito, y se cerraban las operaciones de crédito, y ese no era el remedio”, sostiene.

“La situación del banco en la Costa era aún más crítica que en el resto del país y nos pusimos a la tarea de hacer los cambios de fondo que necesitaba la regional, cambios en talento humano, en procesos, en el mensaje que se enviaba de transparencia y la coherencia de ese mensaje con las acciones. Doy un parte de tranquilidad a los clientes de la Costa y la buena noticia de que el Banco Agrario lo logramos recuperar en la Costa y lo demostramos con cifras”, enfatizó el presidente del Banco Agrario de Colombia.

“Es importante que las regiones defiendan sus instituciones, no puede ser que el Banco Agrario hubiese quedado en una situación crítica y eso no hubiera sido noticia en la Costa Caribe...no puede ser que se hayan quedado sin acceso al crédito cientos de miles de campesinos y eso no hubiese trascendido en ninguna instancia. Creo que cuando eso ocurre la sociedad debe levantarse para defender sus instituciones, así como debe celebrar cuando las instituciones han sido recuperadas y eso ha ocurrido en este Gobierno. Los cambios fueron en talento humano, tecnología y en procesos, todo acompañado con una política de cero tolerancia a la corrupción”, agregó.