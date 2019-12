Samper cuestiona el centralismo y habla de las protestas sociales

“El país sigue cerrado totalmente, no hemos entendido que las ventajas comparativas de la economía están en la Costa, no en el Centro, ni en Medellín, ni en Bogotá, ni siquiera en Cali; mientras que no haya un entendimiento sobre eso y no haya una relocalización vamos a tener a la Costa de espaldas al mar, mirando hacia Bogotá...”.

LAS PROTESTAS SOCIALES

El expresidente igualmente se refirió a la ola de protestas sociales en la región, caso Chile, Bolivia, Ecuador , entre otras, señalando que “Hay un sentimiento de la clase media de que está perdiendo su espacio, de que se está proletarizando, de que no tiene acceso a la salud, de que la educación no le sirve para subir, de que le están haciendo trampa con sus pensiones. Ese sentimiento de inseguridad que tiene la clase media es el que se está multiplicando con la muy eficaz ayuda de las redes sociales”.

“Es un fenómeno nuevo porque no es una revolución popular, ni unas manifestaciones violentas, es un grito en función de lo que en este momento para la gente joven son sus principales preocupaciones”, explicó Samper.

Dijo además que Colombia no ha sido ajeno a este fenómeno y “el hecho que en el país se hayan renovado casi todas las alcaldías con personas que no pertenecían a los partidos tradicionales, que no representaban opción de cambio tradicional, lo que está indicando es que Colombia dentro de sus circunstancias especiales, que es la búsqueda de la sostenibilidad de la paz, también está preocupada por lo que está pasando. También tenemos gente joven, de clase media que no puede entrar a la universidad, que no tiene servicios médicos. Creo que no nos podemos sentir ajenos a lo que está pasando”, enfatizó Samper”.