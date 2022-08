La reforma tributaria pasó al tablero en la Andi

El proyecto de reforma tributaria del Gobierno Petro pasó ayer al tablero en el Congreso Empresarial Colombiano (CEC) de la Andi, en Cartagena, donde un grupo de panelistas resaltó “lo bueno y lo malo” de la iniciativa.

Uno de los más críticos de la reforma fue el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, quien aseguró que la iniciativa “le dispara por todos los lados a las rentas petroleras y mineras”, de las que dijo, le aportarán al recaudo de la reforma 7 billones de pesos. Para el exministro, esto es un “error”.

Restrepo dijo, además, que la reforma será aprobada por el Congreso, pero no con el mismo texto que se presentó. “Será motilada o trasquilada”, aseguró, en una clara alusión a que será modificado el texto original.

Al referirse a los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, precisó que “todo impuesto indirecto se traslada al consumidor final”.

“Soy optimista con la reforma, pero hay que hacerle cambios y los recursos recibidos hay que gastarlos bien”, enfatizó. (Lea aquí: La Andi considera razonable estudiar el futuro de los días sin IVA).

Bruce Mac Master, el presidente ejecutivo de la Andi, dijo: “No me declaro optimista. Me declaro preocupado. La responsabilidad es muy grande. No podemos afectar la actividad empresarial, a la economía y a la sociedad”.

Quien sí se declaró optimista fue Carolina Soto, exdirectora del Banco de la República, quien sostuvo que la reforma está bien enfocada, pero mostró su reserva sobre que la iniciativa alcance la meta de los $25 billones en el primer año. “Es demasiada ambiciosa”, precisó.

Para Munir Jalil, economista jefe para la Región Andina de BTG Pactual, “de esta reforma espero avances en temas de equidad”, pero mostró su preocupación por el futuro del mercado de capitales, con los impuestos a los dividendos.