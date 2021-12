PARA RECORDAR

En la jornada de hoy se permiten compras en efectivo.

Los comercios tienen hasta 15 días después de la compra para entregar los productos.

Los comercios electrónicos tienen hasta las 12 de la noche del día siguiente para facturar electrónicamente.

Los centros comerciales tendrán el siguiente horario: Multicentro La Plazuela (5:00 a.m. a 11:00 p.m.), Paseo de La Castellana (6:00 a.m. a 11:00 p.m.), El Pueblito (7:00 am. a 9:00 p.m.), Nao Fun Shopping (9:00 a.m. a 10:00 p.m.), Mallplaza (9:00 a.m. a 9:00 p.m.), Centro Uno (8:00 a.m. a 7:00 p.m.), La Serrezuela (10:00 a.m. a 9:00 p.m.), Portal de San Felipe (6:00 a.m. a 10:00 p.m.), Outlet del Bosque (6:00 a.m. a 11:00 p.m.), Plaza Bocagrande (9:00 a.m. a 9:00 p.m.), San Fernando (7:00 a.m. a 10:00 p.m.), Supercentro Los Ejecutivos (6:00 a.m. a 11:00 p.m.) y Caribe Plaza (6:00 a.m. a 10:00 p.m.). Algunas grandes superficies abrirán a las 5:00 a.m.