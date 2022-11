La ingeniería usada hoy en Colombia hace agua: Petro

Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia.

“La misma gente que se inundó en el año 2010, que es como nuestro evento más cercano a nuestra memoria, durísimo en esa época, hoy otra vez está inundada. ¿Qué se hizo entre 2010 y 2022? Pues se hizo mucho, pero no sirvió de nada. El famoso tema de Caraegato - boquete que partió el caudal del río Cauca en jurisdicción de San Jacinto del Cauca, sur de Bolívar - es la demostración más famosa. Allí se invirtieron 3 billones de pesos según la Contraloría en toda La Mojana y hoy es zona está inundada desde hace 10 meses y Caraegato se rompió y los muros hechos ya no están”, recordó el Jefe de Estado.

“Aquí hay un problema de ingeniería de adaptación, no es que la ingeniería no pueda asumir, pero hay que cambiar el paradigma de la ingeniería. Cómo nosotros podemos soportar nueva oleadas invernales y seguro de sequía, mayores que la actual, que es la más alta, pero vendrán peores en el tiempo, sin que se muera la gente, sin que se destruya tanto el modo de vivir colombiano. Eso se llama adaptación a la crisis climática e implica un tipo de ingeniería que sea aquella que nos ordena alrededor del agua y no contra el agua, que es una visión diferente del ordenamiento territorial... Una nueva ingeniería aquí es necesaria. No observo una capacidad de la ingeniería adaptable a las circunstancias de crisis climática que vivimos”, anotó Petro.