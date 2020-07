Las barreras que frenan la conectividad en la Costa Caribe

Eliminar las barreras para el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones que requieren las ciudades de la Costa Caribe colombiana demandó la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT).

Alberto Samuel Yohai, el presidente de esa Cámara llamó la atención de las autoridades locales de la región sobre la necesidad que tiene la industria de las telecomunicaciones de que se faciliten las condiciones para la instalación de las nuevas tecnologías que requerirá la región para su mayor conectividad.

“El mensaje es que los dirigentes locales cambien el chic y replantear las barreras para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones”, enfatizó el dirigente.

Agregó que esta pandemia si algo ha demostrado es que este mundo no se divide entre los que tienen o no tienen, sino en los que están conectados y los que no lo están. La mayor injusticia social en este momento es vivir en un lugar sin posibilidad de tener conectividad y accesibilidad a la educación, telemedicina, teletrabajo, comercio electrónico, información y si podemos desde la Cámara poner el granito para cambiar el chic alrededor de las dificultades del sector de las TIC para desplegar su infraestructura, estamos listos para eliminar la tragedia de vivir desconectados”.

Yohai también llamó la atención sobre la necesidad de desmontar tanto mito urbano alrededor de preocupaciones relacionados con salud pública, derivados de infraestructura de telecomunicaciones móviles, pese a que muchos estudios que demuestran que no hay afectación en la salud humana y animal.

Ahora con el COVID 19 dicen que su origen son las antenas 5G, cuando nada tiene que ver con eso, agregó.