LOS ESCOLLOS

DE LA BATATA

Pero, ¿por qué este cultivo no es tan popular entre los campesinos de Bolívar? Esa pregunta se la trasladamos al ingeniero agrónomo, David Acuña Romero. “Son varios los motivos por los que la batata no es un cultivo de gran presencia en el campo de Bolívar. Por un lado no hay una cultura de consumo de ese tubérculo. Por otro lado, las áreas cultivadas son muy pocas y de poco tamaño; y adicionalmente, la poca producción no encuentra fácilmente mercado, lo que desincentiva su cultivo”.