Jorge Torres Landa, el empresario que transforma los bienes raíces en América

Pertenece a la tercera generación familiar de inversores inmobiliarios pero consiguió su renombre por hacer las cosas de manera distinta. Cómo piensa y trabaja un emprendedor joven, idealista, y comprometido con el medio ambiente.

Cuando Jorge Torres Landa decidió dedicarse, al igual que sus dos generaciones familiares antecesoras, al mercado inmobiliario, supo que debía encontrar la forma de hacerlo de manera distinta. Su curiosidad lo llevó a toparse con cuánto curso de ventas existiera e incluso llegó a formarse en persuasión y psicología con grandes referentes internacionales. Su espíritu emprendedor le indicaba que debía hacer su propio camino y lo consolidó como experto en el rubro. (Lea aquí: Así se mueve el dólar durante los primeros días de 2023)

Actualmente, Torres Landa no tiene solo la empresa inmobiliaria más reconocida de México, sino que también se especializó en el mundo de la construcción y específicamente en la creación de oportunidades para la clase media.

“Mi desafío es poder ver un negocio desde todas las perspectivas. No solo desde los bienes inmuebles sino también desde la construcción, los materiales, las nuevas tendencias, la competencia, la inflación, los productos de China, las estrategias financieras, porque creo que es igual de importante el costo del producto que su precio final”, argumenta.

Una historia recorrida

El inicio de su carrera profesional como asesor inmobiliario estuvo ligada a la industria del turismo. Vendía tiempos compartidos y se dedicaba a las transacciones inmobiliarias parciales, lo que lo fue llevando a certificarse en distintas metodologías hasta aprender, incluso, sobre bienes raíces de interés social.

“Fui conociendo mucha gente, rompiendo récords de ventas y me relacioné con personas que hoy en día son mis socios. Empecé a aprender otros negocios como los residenciales, apartamentos, locales comerciales, las rentas inmobiliarias de marcas doble A, triple A, el mundo industrial y todo lo que tiene que ver con ello y eso me fue llevando a entender el mundo inmobiliario como un todo”, afirma.

Hoy en día su negocio busca ser distinto de todo lo conocido hasta el momento debido a que pretende encontrar nuevas maneras de desarrollar productos inmobiliarios económicos. “Creo que México necesita de propiedades de buena calidad pero a buen precio. Dar propiedades a precios que la gente pueda pagar con créditos de menos de 1 millón de pesos y estamos nosotros en ello”, sostiene.

“Siempre he sido muy curioso y me gusta mucho investigar. En la escuela nunca fui un alumno diez pero me fui perfeccionando en el mundo de las ventas, de la persuasión y la psicología con grandes mentores. Pertenezco al grupo de John Maxwell en Latinoamérica y me gusta instruirme con personas que estén en cualquier rubro del mundo de la comercialización”, dice.

Asimismo, agrega: “Estoy involucrándome mucho en el mundo fintech, porque creo que es lo se viene. Veo el potencial de internet, me intereso en él, pero sigo creyendo que los asesores inmobiliarios no serán suplidos porque la gente no hace transacciones de esas dimensiones por internet. Sin embargo, la comercialización, la prospección y que la gente me encuentre si puede mejorar a través de internet”, explica el empresario.