Insólito: callcenter quita las sillas a empleados que no venden

La explotación laboral en los callcenters es un tema preocupante en muchos países. Los trabajadores de estos centros de llamadas a menudo están expuestos a largas horas de trabajo, bajos salarios, falta de descansos adecuados y presión constante para cumplir con objetivos de ventas y atención al cliente.

Muchos empleados son contratados como trabajadores temporales o contratistas independientes, lo que les priva de beneficios como seguro de salud y vacaciones pagadas. Esta falta de protección laboral hace que los trabajadores sean más vulnerables a la explotación y la discriminación. Las redes sociales han facilitado divulgar denuncias de ‘excesos’ por parte de algunas compañías. Lea también: Cuánto representaba Ultra Air para la conectividad aérea de Cartagena

En México, una mujer compartió el castigo que se aplicaba en una empresa donde estuvo si no cumplía con las ‘metas’ fijadas. “Momentos que me mantienen humilde. Trabajé en un call center donde si no vendías te quitaban las sillas y hasta que vendieras te la regresaban”, dijo en su cuenta de Facebook, junto a una fotografía de evidencia.