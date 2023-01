Inflación 2022, la más alta en 23 años

Laura Peña, economista de BBVA Research.

Cifras de Cartagena y la energía

Si la cifra del promedio nacional fue elevada, en Cartagena el IPC anual se situó en 14,33%, 1,21 puntos porcentuales superior al del resto del país. En el 2022 los tres grupos que mayores variaciones de precios tuvieron en la capital de Bolívar fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (27,31%), Restaurantes y hoteles (20,59%) y Muebles y artículos para el hogar (19,38%). Solo en diciembre el IPC de la ciudad fue del 1,49% y las mayores variaciones de precios en ese mes se dieron en: Bebidas alcohólicas (4,39%), Restaurantes y hoteles (2,76%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,47%). (Lea aquí: Impuestos, transporte y servicios: estas son las alzas de precios en 2023).

El Banco de la República, muy posiblemente en su reunión de enero, seguirá subiendo sus tasas de interés para de alguna manera desestimular el consumo y podrá subir inclusive hasta un punto porcentual”:

Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria.

En la Costa Caribe se dieron las mayores variaciones de precios en el servicio de energía eléctrica. Sincelejo tuvo la mayor variación (37,19%). Santa Marta tuvo la más baja (26,8%) y Cartagena reportó (35,88%).

REACCIÓN DE ANALISTAS

La inflación anual de 13,12% superó las expectativas de los analistas del mercado, que esperaban 12,64%. “Desde BBVA Research prevemos que los altos niveles de inflación continúen transmitiéndose especialmente durante la primera mitad del 2023, seguido de una moderación del dato que puede cerrar el año cercano al 8%”, reveló Laura Peña, economista de BBVA Research. Para Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, “las cifras de inflación de diciembre de 2022 siguen siendo no alentadoras, la inflación sigue en su senda alcista y terminó el año 2022 en 13,12%”. Olarte espera que con esos resultados, “el Banco de la República, muy posiblemente en su reunión de enero, seguirá subiendo sus tasas de interés para de alguna manera desestimular el consumo y podrá subir inclusive hasta un punto porcentual”.

La inflación por niveles de ingresos en 2022 se reflejó así en Colombia: para los pobres (14,92%), familias más vulnerables (14,80%), para los de ingresos medios (13,28%) y para ingresos altos (11,52%).