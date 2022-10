Impuesto a las pensiones no va en la reforma: Petro

Las regalías, en todo el sector minero, no serán deducibles del impuesto de renta por un criterio básico y fundamental, los bienes del subsuelo de la Nación, desde la Constitución de 1886, son propiedad de la Nación, son propiedad pública, son propiedad del pueblo colombiano”:

Gustavo Petro, presidente de la República.

“Un aspecto, no vamos a presentar un impuesto a las pensiones. Segundo aspecto, modificamos la tributación del sector de hidrocarburos que trabaja con bienes públicos, de propiedad de la Nación, el petróleo y el carbón, en el siguiente sentido: se mantiene el que las regalías, en todo el sector minero que paga regalías, no sean deducibles del impuesto de renta por un criterio básico y fundamental, los bienes del subsuelo de la Nación, desde la Constitución de 1886, son propiedad de la Nación, son propiedad pública, son propiedad del pueblo colombiano. Dos, modificamos la sobretasa al impuesto de renta que esta ponencia trae. La sobretasa al impuesto para el sector petrolero y el sector carbonero dependerán del precio internacional del petróleo y del carbón en el siguiente sentido, entre más bajo sea el precio internacional no habrá sobretasa”, dijo Petro.

Hay una tasa diferencial para el carbón que comienza un poco más tarde, porque sus costos de producción son diferentes y llega hasta un máximo del 10% de su impuesto de renta.