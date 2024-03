Hubo un millón menos de tarjetas de crédito circulando en 2023

Con unas tasas de usura significativamente altas, parece que muchos colombianos optaron por salir de sus tarjetas de crédito y evitar las tentaciones.

Quienes han tenido en la billetera esos pequeños plásticos saben que es fácil caer en la indisciplina financiera y resultar con deudas que, tal vez, eran innecesarias y de todas maneras saldrán caras.

Mucha gente se ha visto enfrentada a esta situación que, por ejemplo, quedó retratada perfectamente en Loca por las compras, la película de comedia que narra la historia de Rebecca Bloomwood, una joven que termina sobregirada, acosada por los cobradores bancarios y obligada a buscar un trabajo con mejor pago para salir del atolladero en que se metió.

Para traerlo al plano local, la realidad en Colombia deja al descubierto una economía que adolece de una fastidiosa inflación que derivó en un aumento en el costo de los créditos. Y las cifras de la Superintendencia Financiera muestran que, a diciembre de 2023, estaban circulando 1.030.677 tarjetas menos que en el mismo mes de 2022.

De poco sirvieron las estrategias agresivas de las entidades financieras para reavivar el apetito por este instrumento de pago que, entre otras cosas, suele tener los intereses más altos del mercado.

Catalina Rivera es asesora de seguros y canceló su tarjeta porque llevaba meses sin utilizarla y aun así pagaba cuota de manejo. Hace una semana, la llamaron desde su entidad financiera para ofrecerle un bono de $200.000, redimible en una red de comercios aliados.

“Me pareció raro que alguien me ofreciera $200.000 de buenas a primeras. Cuando pregunté cuál era el motivo de eso, me dijeron que era para incentivar el uso de la tarjeta y ahí me informaron que debía asistir a una charla de 40 minutos. La verdad yo rechacé eso porque sé que en ese tipo de encuentros lo inducen a uno al gasto, mejor dije que no”, comentó la usuaria.