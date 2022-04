El año inició con un cotización del dólar sobre los $3.981,16, pero factores como la guerra en Ucrania y el endurecimiento de la política monetaria han aumentado los precios de las materias primas, y el alza del petróleo ha impactado en una tendencia bajista de la divisa.

Los gastos hormiga han disminuido 6,46% con una tasa de cambio de $3.723,79. Pero, ¿qué incluye este término? Suelen ser pequeñas compras que, sumadas, dan como resultado un gran capital perdido que impacta sus finanzas a final de mes, e incluso en sus cuentas anuales.

Cada gasto de este tipo suele no parecer importante por el bajo monto que representa e incluye la compra de elementos simples o de satisfacción momentánea e inmediata. En el lista se encuentran aquellas salidas no planificadas a fiestas, una cerveza después del trabajo, un postre a la hora del almuerzo, membresías de plataformas que no usa, transporte innecesario, domicilios y en general las compras que se realizan por impulso y no por necesidad.

“El problema no radica en que se gaste en este tipo de cosas, sino en no tener estos desembolsos dentro de un presupuesto debido a que se tiene que sacar de otro rubro y va a dejar un hueco en otras cosas que se deben pagar”, explicó Mónica Higuera, economista y experta en finanzas personales.

Entre los productos que los colombianos han visto reducir su costo se encuentran la suscripción a The New York Times, la cual tiene un costo mensual de US$1. Una membresía de The Wall Street Journal, que tiene un precio estándar de US$9,99 mensuales, pasó de representar $39.771 a inicios de 2022 a $37.200,66 hoy.

Un comportamiento similar ha registrado las plataformas de juegos en línea. Las mensualidades de Play Station Plus y Xbox Gold pasaron de costar $27.828 y $39.771, respectivamente, a $26.029 y $37.200 si se tiene en cuenta la tasas oficial con la que se está negociando actualmente y si paga el dólares.