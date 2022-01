En cuanto a los tradicionales, en donde se encuentran productos como café, banano y flores, las exportaciones sumaron US$5.334 millones y la variación respecto a 2020 fue de 22,2%.

Los principales destinos de las exportaciones colombianas son Estados Unidos con una participación de 37,0% (US$ 3.147 millones), Bélgica 5,3% (US$ 447 millones) Países Bajos 4,7% (US$ 399 millones), y Alemania 4,3% (US$ 362 millones).

El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, indicó que “en materia de admisibilidades, vale la pena destacar el caso de aguacate Hass a Corea, así como, carne porcina y carne bovina a Macao.

Además, finalizando año anunciamos la nueva apertura al mango colombiano que llegará a Estados Unidos, el principal importador mundial de esta fruta, cuyas importaciones alcanzaron los US$ 695 millones el año 2020 y su consumo per cápita viene creciendo a una tasa promedio de 5% desde el 2016”.