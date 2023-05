“Tenemos que lograr que muchas más empresas exporten”: Analdex

Colombia no participa de manera adecuada en los mercados internacionales, no ha conectado con las cadenas de valor, porque las empresas piensan más en el mercado local que el externo. Es más rentable vender dentro que afuera del país y no puede seguir siendo así”:

Javier Diaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex.

¿Qué hacer?

En su análisis del sector de comercio exterior, el dirigente señaló: “Hay que mirar la serie de tendencias de la coyuntura: regionanalización de cadenas globales que buscan proveeduría más cerca y la pregunta es ¿qué podemos hacer para atraer inversionistas que se relocalicen en Colombia de cara a los Estados Unidos? Cómo estamos en logística, cuyo más reciente reporte del Índice de Desempeño Logístico dice que el país perdió 8 puestos porque en el primer trimestre del año hubo 176 bloqueos de vías, nos califican mal en el tema aduanero, seguimos esperando la modernización de la Aduana y el Estatuto Aduanero. En tecnología nos falta vincularnos de forma moderna para hacer comercio electrónico, que no está reglamentado y falta definir un régimen sancionatorio. Hay retos y tareas. Colombia no participa de manera adecuada en los mercados internacionales, no ha conectado con las cadenas de valor, porque las empresas piensan más en el mercado local que el externo. Es más rentable vender dentro que afuera del país y no puede seguir siendo así. Cuando miramos nuestra capacidad exportadora, estamos vendiendo la mitad de los que deberíamos vender”.