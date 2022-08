¿Colapsará la capacidad del aeropuerto Rafael Núñez?

El Aeropuerto Rafael Núñez se quedó pequeño ante el crecimiento del flujo de pasajeros y de operaciones aéreas.

Aunque aún no colapsan las operaciones, las alertas están dadas y la más reciente la entregó el director de LATAM en Colombia, Santiago Álvarez, en entrevista con El Universal. (Lea aquí:Aeropuerto: más de 4 millones de pasajeros tras la reactivación).

“Es terrible. En todas las temporadas altas de turismo, en Semana Santa, en algunos fines de semana, en los festivos y algunos horarios concentrados en la mañana y en la noche, la sala de abordaje no da abasto, solo hay 5 puertas de embarque y si hay alguna contingencia se acumulan los vuelos y se vuelve compleja la operación. Es urgente que avancemos en una solución que haga más eficiente al aeropuerto”, dijo Álvarez.

Sin embargo, llamó la atención sobre algo que es crítico. “En diciembre se vence el contrato con el actual concesionario –Sacsa– y eso es una primera alerta. Si no se renueva ese contrato, la administración del aeropuerto tendrá que pasar a manos de la Aerocivil y no sé si tiene capacidad para recibir el aeropuerto, pero eso se debe resolver en el corto plazo. En el mediano plazo tendrán que venir algunas inversiones en esa terminal para crecer su capacidad y entiendo que los concesionarios tienen una iniciativa privada para su ampliación, pero nuestra visión es que Cartagena, para el tamaño que tiene, aspiramos que tenga en 5 o 10 años un nuevo aeropuerto en otro lugar, pues en el actual no hay oportunidades de crecimiento, con una pista paralela a la actual”.