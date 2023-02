Entérese en cuánto quedó la Cuota Monetaria para el 2023

La Cuota Monetaria que mensualmente reciben los beneficiarios de los trabajadores de menores ingresos del país, afiliados a las cajas de compensación familiar, por determinadas personas a cargo, fue incrementada para el 2023. (Lea aquí: Mintrabajo propone una transformación de las cajas de compensación familiar). La Superintendencia del Subsidio Familiar (SuperSubsidio) fijó, para el caso de Bolívar, una Cuota Monetaria de 40.625 pesos, que representa un aumento real de 3.879 pesos frente al valor de ese subsidio en 2022 (36.746 pesos). Este valor rige para los beneficiarios de Comfenalco y Comfamiliar, las dos Cajas del departamento. Así lo reveló en las últimas horas el superintendente del Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas, quien recordó que este subsidio lo reciben los beneficiarios de aquellos trabajadores afiliados a las Cajas que ganen hasta 4 salarios mínimos mensuales por cada persona a cargo, siempre y cuando cumplan los requisitos para recibir ese beneficio.

9,4 millones de trabajadores que ganan menos de 4 salarios mínimos mensuales están afiliados a las cajas de compensación familiar en el país.

Datos de la SuperSubsidio indican que la Caja de Compensación Familiar de Fenalco Andi (Comfenalco Cartagena) cerró el 2022 con 248.398 trabajadores afiliados; mientras que la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar (Comfamiliar) reportó 36.883 trabajadores afiliados. El cálculo de la cuota se hace basado en la información financiera entregada por las cajas de compensación familiar y certificada por el revisor fiscal de cada Caja. Estos valores varían por departamentos siendo Vichada el de mayor valor, con 72.702 pesos de Cuota Monetaria, y el más bajo lo tiene Cesar, con 37.291 pesos. (Lea aquí: Propuesta de Mintrabajo gusta a las Cajas de Compensación, pero...). “La Cuota Monetaria representa un aporte para el sostenimiento de trabajadores afiliados a las Cajas”, resumió el SuperSubsidio, Luis Guillermo Pérez.

BENEFICIARIOS