Con motivo de las fiestas de Navidad y fin de año, el sector bancario colombiano definió los horarios de atención al público para esta temporada.

Este viernes 24 de diciembre, aunque no es festivo, en la mayoría de las entidades se laborará media jornada, es decir en la mañana (hasta las 12:00 m. o 1:00 p.m.). El 25 de diciembre por ser festivo no habrá atención en las sedes bancarias, el 30 de diciembre habrá atención en los horarios habituales y el 31 de diciembre no habrá atención al público, como tampoco el 1 de enero de 2022, por ser feriado.

Algunos bancos del país, con presencia en Cartagena, revelaron sus horarios a El Universal, los cuales compartimos con los lectores para que programen sus “vueltas bancarias” con tiempo. (Lea aquí: Los retos con que arranca la Convención Bancaria 2021).

Banco Itaú: El viernes 24 de diciembre atenderá al público hasta la 1:00 p.m. El 30 de diciembre los horarios de atención al público serán los habituales en sus jornadas normal y extendida. El 31 de diciembre no habrá atención al público.

Banco Popular: El 24 de diciembre la atención al público será hasta las 12:00 m. El 25 de diciembre no habrá servicio. El 30 de diciembre se atenderá en los horarios habituales y el 31 de diciembre de 2021 y el 1 de enero de 2022 no habrá atención al público en las sedes.

Bancolombia: El 24 de diciembre la atención al público en la red de oficinas de este banco será hasta la 1:00 p.m. No habrá servicio por ser días festivos: 25 de diciembre de 2021 y 1 de enero de 2022.

No habrá servicio los domingos 19 y 26 de diciembre. Aquellas sucursales que se encuentran dentro de empresas estarán al servicio de acuerdo con las necesidades y solicitudes de cada una de ellas.

La normalidad en la atención bancaria retorna el 3 de enero de 2022.