¿En qué consiste el nuevo proyecto de ley sobre el impuesto predial?

“El proyecto no es un incremento del impuesto predial. El Gobierno nacional no está autorizado para hacerlo, eso es potestad de los Concejos municipales. Lo que estamos presentando es un alivio para que la actualización del catastro no impacte inmediata ni directamente el impuesto predial a los ciudadanos”, explicó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

De esta manera, el proyecto establece nuevos topes para el incremento del impuesto predial que oscilan entre el 50% y el 300% con relación a lo que se pagó el año inmediatamente anterior, pero esto solo aplica en los municipios que aún no tienen el catastro actualizado.

“Con esto se están evitando pagos superiores a los que se liquidarían con la norma vigente que, en todos los casos sería superior al 1.000%”, agregó el ministro.

El proyecto de ley señala además que solo el 5% de los predios entrarán en los rangos más altos de incremento y que la mayoría tendrán un aumento máximo del impuesto predial del 50%.