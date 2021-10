Llegó octubre y se cumplió el primer aniversario de los nuevos operadores del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe colombiana: Afinia y Air-e.

Un año después de adquirir ese compromiso, con inversiones conjuntas cercanas a los 10 billones de pesos para los primeros 5 años, los balances no tardaron en llegar y el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, fue de los primeros en analizar la gestión de estas nuevas empresas. (Lea aquí: Afinia, el nuevo operador de energía para Bolívar).

“Aunque según las estadísticas o registros que lleva la Superintendencia de Servicios Públicos ha habido mejoras, esa mejora todavía no se percibe por parte de los usuarios. Primero, porque no se da con la celeridad deseada y segundo, porque el rezago es de tal magnitud que en un año no se alcanza a realizar las inversiones que son necesarias para mejorar la calidad del servicio”, sostiene Acosta.

“Parto de la base de que estas son dos empresas con experiencia, habilitadas para poder operar los dos mercados. Son dos empresas que tienen el músculo financiero para ejecutar los proyectos a los que se han comprometido, esto debe tener como contrapartida unas inversiones que se deberán hacerse con fondos del Ministerio de Minas y Energía en procura de la normalización de muchos barrios donde todavía tenemos inconvenientes en cuanto a la prestación del servicio.

Respecto a esto se ha propagado una prevención frente a la nueva infraestructura de medición avanzada. En la Ley 2099 de 2021, Ley de Transición Energética, quedó claramente establecido que ese reemplazo que se hará de los contadores no los va a pagar el usuario, las empresas prestadoras asumirán ese costo de reposición de esos equipos de medida, que serán inteligentes, que serán bidireccionales.

Otro aspecto es que los dos operadores están comprometidos también en promover las energías alternativas”, sostuvo Acosta.