La cifra de agosto representa el 87,64% del total de pasajeros que se movilizaron en igual mes de 2019 (501.634), cuando aún no había pandemia, lo que indica que la recuperación del tráfico aéreo, aunque lento, parece sostenible y se acerca a los niveles de pre-pandemia.

“RESPUESTA A LA REACTIVACIÓN”

“La respuesta de las personas frente a la reactivación económica del país ha sido excelente, hemos logrado una recuperación en niveles muy altos, casi que completa. Esto ha sido no solo gracias a los esfuerzos del Gobierno nacional y autoridades locales, si no de los pasajeros que en su gran mayoría cumplen a cabalidad los protocolos de bioseguridad dentro del aeropuerto, por eso no podemos permitir que por unos pocos se ponga en riesgo la salud de personas responsables, ¡No bajemos la guardia!”, asegura María Claudia Gedeón, gerente de Asuntos Corporativos de Sacsa.