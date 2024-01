‘El Niño’: “Nivel de embalses no pinta bien”; habría alza en tarifas de energía

Los impactos del fenómeno de ‘El Niño’ se sienten con rigor en Colombia. Sequías, altas temperaturas, fuerte heladas, incendios forestales y bajos niveles de ríos y embalses son la constante.

El Universal consultó a dos expertos en temas eléctricos y esta es su opinión sobre cómo afronta el país esta situación y lo que le espera a los colombianos. Para Iván Martínez, exviceministro de Infraestructura y presidente de la firma EGAL, dedicada a proyectos de energía renovable en el Caribe colombiano, “la situación con los embalses no pinta bien. Si bien en el tema climático nadie puede predecir al 100%, lo que dicen los expertos es que las lluvias no nos van a bendecir y no vamos a tener agua suficiente para la generación hidráulica como normalmente lo veníamos haciendo, y por lo tanto se empezarán a prender las térmicas, que son más costosas, y eso presionará los precios de la energía hacia arriba, no hay duda alguna”. (Lea aquí: Fenómeno de El Niño: febrero será “especialmente crítico”, según Minambiente).

Agregó que “aunque el Gobierno por mucho decreto que expida para detener los precios de la energía o ponerle un tope, las fuerzas del mercado lo impiden porque si una persona le dicen que venda algo a un determinado precio y esa persona no lo quiere vender, no lo vende. Las hidráulicas podrían cerrar la válvula y se quedan con el agua guardada hasta que alguien ceda y allí empiezan los problemas de las intervenciones de las empresas y demás, cosa que nadie en este país quiere, pero así arrancan, empezando a ponerle reglas al mercado. Lo otro, es que la generación con energías renovables va sumamente lenta. En La Guajira se espera la entrada en operación de la línea de evacuación de esas energía renovables (la línea Colectora) y no se tiene aún una fecha de entrega de la obra más importante para el desarrollo de las energías renovables”, dijo en empresario cartagenero.