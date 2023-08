El cierre de la vía Bogotá-Villavicencio subirá los precios del pollo y el arroz

Según Alfonso Medrano, presidente de la Cámara Intrergremial del Transporte Unidos, entre 2.000 y 3.000 vehículos podrían estar represados en los distintos puntos de las carreteras cerradas, principalmente en la que de Bogotá conduce a Villavicencio. La Asociación de Transportadores de Carga estima que cada hora de un camión parado se pierden $100.000.

“No hay forma de devolverse para ningún lado, porque no hay vías. En estos días (seis hasta ayer) hemos perdido entre $200.000 millones y $300.000 millones por poquito. Y las perspectivas de solución no se ven, el Gobierno no da ninguna y el presidente Petro ni siquiera ha ido por allá, cuando es su deber”, comentó el dirigente gremial.

Según estimaciones de la Federación Colombiana de Transportadores (Colfecar), el sector de transporte y logística representa el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, generando 1,6 millones de empleos y movilizando más de 133 millones de toneladas al año.

Sobre el efecto de esta coyuntura, Medrano anticipó que se verá de manera contundente en los próximos datos de inflación, señalando que el indicador subirá un punto porcentual. “Creo que va a volver a quedar en 13% (el dato anualizado), pues los Llanos son la despensa del país”, concluyó. Lee también: Otra vez la vía al Llano está cerrada: hay deslizamientos.

En esa línea, Luis Fernando Mejía, director del tanque de pensamiento Fedesarrollo, comentó que el efecto podría venir especialmente por el aumento en el precio de algunos alimentos, por lo que habrá que monitorear el nivel de abastecimiento en las principales centrales del país.

“Esto podría tener consecuencias en materia de inflación. Sin embargo, es difícil en este momento tener una idea sobre el orden de magnitud de este impacto”, anotó.

Para Colfecar, la situación de las vías que conducen a los Llanos se suman a la serie de desafíos que enfrenta el transporte de carga por carretera, agudizados por la creciente inseguridad.