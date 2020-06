“El aislamiento como estrategia está llegando a su final y se está agotando”

En cuento a medidas no. Las medidas han estado bien pensadas. Lo que ha faltado es más plata. En este momento lo único que requiere la economía es plata, liquidez, nada más sirve, hay que meterle más plata. Las reducciones de tasa de interés del Banco de la República están muy bien, van a ayudar en todo, pero no son gran cosa en el contexto general, porque en este contexto, más que política monetaria expansiva se requiere es plata de verdad. Las medidas que han tomado están bien, meterle plata a los hogares, financiar la nómina, aplazar el pago de impuestos, lo que falta es que sean más grandes, para tratar de atenuar un poco más el golpe.

Si miramos los gobiernos regionales ahí si le digo que no los he visto bien. He visto muchos gobiernos regionales concentrados en que la única alternativa posible es mantenernos encerrados y eso ha hecho que la economía sufra un golpe muy duro. He visto gobierno bien, como Medellín, Antioquia, Cali, pero en Bogotá no logramos que el gobierno deje entrar a los sectores a trabajar, es complicado.

El Gobierno ha hecho lo que ha tenido que hacer y me parece que lo ha hecho bien, desde el punto de vista conceptual. Ahorita lo que hay que hacer es meterle plata a la economía, darle plata a los hogares para que puedan consumir, que es lo que ha hecho el gobierno a través de las transferencias directas y a las empresas para que puedan subsistir. El problema es que es poco, el tamaño de las pérdidas es tan grande, que nunca el gobierno va a poder equipararlos ni dar lo que se requiere, ni el gobierno colombiano ni en ninguna parte del mundo, reemplazar la economía es imposible. Ahí es donde uno dice que por más subsidios y alivios a las nóminas, la economía va a sufrir el totazo de todas maneras. Otra cosa es que trate de ponerle un colchón y lo logre hacer temporalmente, pero ya después no lo podrá hacer más.

Ese es el tema grave y uno ve que hay muchos alcaldes que han tomado esto como una plataforma para lucirse, decretan toques de queda todos los fines de semana, como si con eso estuvieran contribuyendo en algo a la salud. Las decisiones deben tomarse pensando más en que la salud y la economía son igual de importantes, no se puede dejar que la gente empiece a morir de hambre o desesperación, porque eso va minando el mismo aislamiento: cuando la gente ya no tiene más plata, pues sale y no hay policía ni comparendo que la detenga.

A medida que pasa el tiempo la economía no se deteriora linealmente sino exponencialmente, porque se va generando un circulo vicioso, es decir, se empiezan a quebrar más empresas; a medida se quiebran más empresas, pues más gente queda en desempleo, los proveedores empiezan a quebrar también y llega un punto en que ya la cosa es irreversible, y a ese punto es el que no quiero que lleguemos, porque si pasamos de ese punto, la recuperación nos va a costar años y demasiado sudor.

Los hogares han perdido cerca de 12 billones de pesos en ingresos durante el aislamiento, tal vez un poco más, y esto es mucha plata, casi un punto y medio del PIB. Realmente nosotros estábamos más positivos hace un tiempo de lo que estamos ahora, porque hay temas regionales que nos preocupan, como es el caso de Bogotá, que no va bien. El tema de salud va peor que en otras ciudades y además la economía no se está abriendo y la capital aporta casi el 30 % del PIB de Colombia.

LOS BANCOS Y LA RENTA BÁSICA

- ¿Cómo han visto el papel de los bancos en medio de la emergencia, teniendo en cuenta las críticas por los desembolsos y el reclamo que les han hecho para que se comprometan más con la causa?

Hay cosas que la gente no ha visto y es que los bancos lo primero que hicieron fue financiar al Gobierno en más de un punto del PIB a través de unos bonos de solidaridad que los obligaron a comprar bajo el amparo de la emergencia. Una vez empezaron a funcionar las garantías, los bancos ya han desembolsado cerca de 4 o 5 billones de pesos y hay reservados cerca de 10 billones de pesos para los créditos de apoyo a la nómina en el Fondo Nacional de Garantías.

Entiendo que mucha gente se queje que les ha faltado, pero la plata de los bancos es la plata de todos, los bancos no pueden prestar la plata del público a cualquier persona y por eso el tema de las garantías era tan importante. Cuando los bancos pierden plata, pues los que pierden son los ahorradores y las crisis financieras se llevan a un país por delante, como ha pasado muchas veces en la historia del mundo. Yo creo que los bancos tienen que hacer una esfuerzo por mostrar solidaridad, pero todo dentro del límite de la prudencia y pues los bancos ya han metido mucha plata.

- ¿Esas garantías del 90 % son suficientes para que los bancos tengan la tranquilidad de prestar?

Si. Al principio cuando el Gobierno dijo que iba a garantizar el 50 % de los créditos, todos dijimos eso no va a servir de nada, empresas que están en un momento tan delicado y que su futuro no es claro, pues una garantía así no permite hacer un préstamos, pero después el gobierno subió a 90 % y fue cuando se empezó a mover el tema. Por ahora 90 % es suficiente, de pronto en el futuro, con los sectores que hablábamos al principio, como bares, discotecas y turismo, pues tocará hacer créditos con garantías más altas, entre 95 % y 100 %, pero por ahora está bien.

- Ustedes han venido insistiendo en la necesidad de implementar la Renta Básica Universal. ¿Cómo va eso?

Es una medida que se debe tomar, porque es positiva desde todo punto de vista. Me parece que es la manera en la que tenemos que continuar y esta pandemia nos dejó ver que sí se necesita, pero requiere muchas otras cosas. Agrupar todas las transferencias que tenemos hoy en una sola renta básica no se puede hacer si no logramos que la economía se formalice más, que la gente pague más impuestos y que la mayoría de las personas estén registradas ante la Dian y declaren renta, así no paguen impuesto. Ese ha sido uno de los cuellos de botella hoy, mucha gente que no ha podido recibir ninguna ayuda porque simplemente no existen: no pagan impuestos, no están en la base de datos del Sisbén, entonces es como si no existieran y eso demuestra que los temas de informalidad si son muy complicados.