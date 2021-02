Un cambio en el perfil del turista, más cauteloso, menos tolerante al riesgo se mantendrá en parte del 2021 y solo la velocidad de las campañas de vacunación serán determinantes en la dinámica social y económica global. Así lo advirtió Nicolás Urrutia, Director Asociado de la consultora Control Risks, en diálogo con El Universal.

“En el contexto de un 2021, en el que claramente vamos a seguir teniendo pandemia, en Colombia y buena parte del mundo hasta bien avanzado el año, una de las implicaciones más generales de eso es que la recuperación económica global se va a seguir demorando. Eso no quiere decir que no vaya a haber avances. Seguramente vamos a ver algunos indicadores que van recuperando parte del terreno perdido del año pasado, pero no será un proceso rápido ni tampoco un proceso lineal”, aseguró.

“Muy probablemente vamos a estar este año dando dos pasos adelante y uno atrás... Eso afectará el crecimiento porque no le permite al aparato productivo, ni al consumo, ni a los inversionistas armar planes de la manera tradicional y eso prolonga la incertidumbre, pero hay unos horizontes que generan cierto optimismo con el avance de la distribución y aplicación de las vacunas”, enfatizó.

“La velocidad de los procesos de vacunación tendrán un impacto sobre la recuperación de la dinámica social y económica. Eso será un determinante este año en la dinámica económica”, insistió Urrutia.

En una ciudad como Cartagena impactaría en el turismo y el comercio exterior. En materia turística Urrutia advierte que la configuración del perfil de los turistas ha cambiado y el tipo de turismo. Creo que vamos a pasar, al menos hasta mitad de año, con una situación similar a la de los últimos meses: menos turismo, con una calidad distinta y unas tendencias de gasto diferente y al mismo tiempo la capacidad de la ciudad para satisfacer a esos turistas será limitada por las restricciones.