Duque frena venta de tiquetes aéreos de Avianca

Por esto mismo, la Aeronáutica Civil salió ante los medios a decir que “el Gobierno Nacional no ha definido aún la fecha en la que se reactivarán los vuelos domésticos, así como las demás actividades que están suspendidas durante el período del aislamiento preventivo obligatorio”. Añadieron que el Gobierno se encuentra analizando cualquier posibilidad e informará de manera oportuna y oficial cualquier decisión en este sentido

La aerolínea también indicó que tan sólo cobrará el 5% del IVA al comprar los tiquetes y que para cambiar itinerarios no habrá penalidades.

El pronunciamiento de Duque

Ayer, sin referirse a ninguna aerolínea en específico, el presidente Duque anunció que nadie está autorizado para vender tiquetes después del 11 de mayo y que únicamente el Gobierno Nacional tiene la facultad de definir cuándo se restaurará el tráfico aéreo en el país.

Sobre los vuelos internacionales recalcó que no habrá hasta el fin de la emergencia sanitaria y en cuanto a los nacionales junto con el Ministerio de Transporte se está evaluando qué medidas tomar.

Habla Dau

Ante el anuncio de Avianca, el alcalde de Cartagena William Dau aseguró que el 11 de mayo no se permitirá la llegada de pasajeros al aeropuerto de Cartagena. “Ellos pueden vender todos los tiquetes que quieran, pero la ciudad de Cartagena se abrirá cuando estemos seguros de que se pueda abrir, cuando no haya más peligro y no vayamos a traer más casos de coronavirus importados de otras partes de Colombia”, indicó el alcalde.

Dau enfatizó en que los únicos vuelos que están permitidos son los vuelos de carga y los humanitarios.

“Turismo de otros sitios no se va a dar mientras exista esta crisis, para el 11 de mayo debe haber muchísima más gente contagiada en Cartagena que de la que hay ahora como para ponernos a pendejear y abrir el aeropuerto”, puntualizó.