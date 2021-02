Luego de conocerse el interés de Ecopetrol en el 51.4 % de las acciones que tiene el Estado en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), el presidente Iván Duque aseguró que la venta representa una oportunidad para el futuro del país.

“Yo me emocioné esta semana cuando vi que Ecopetrol mandaba una solicitud que decía queremos comprar la participación del Gobierno Nacional en ISA, y yo dije, quiero entender muy bien la visión y fíjese la visión. Ecopetrol no está pensando en ser una empresa del siglo XX, del comienzo del siglo XXI, si no del siglo XXII”, dijo el mandatario en la activación de la Red Nacional Emprende en Bucaramanga.

Duque agregó que de darse la transacción, no solamente se preserva el valor de la empresa, sino que se mejora el valor para los accionistas, pero sobre todo se crearía uno de los conglomerados energéticos más importante del mundo. “Esa es una apuesta de país que no podemos dejar perder y que también representa oportunidades para emprendedores de energía”, indicó.

Hace poco se conoció el interés de Ecopetrol en comprar este porcentaje de las acciones de ISA. El objetivo de la petrolera estatal sería fortalecer su liderazgo en materia de hidrocarburos en la región y contribuir a acelerar la transición energética.