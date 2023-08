Dólar volvió a romper la barrera de los $4.000

Mercado accionario

El repunte de las acciones que catapultó al S&P 500 a un máximo de 16 meses perdió impulso después de que una oleada de empresas informara ganancias decepcionantes.

BMW AG cayó más de 6% después de advertir sobre costos más altos para desarrollar autos eléctricos, mientras que el gigante logístico DHL Group dio una guía de ganancias que no cumplió con las estimaciones de los analistas. ZoomInfo Technologies Inc., que fabrica software comercial, se desplomó 20% en las operaciones previas a la comercialización en EE.UU. debido a un pronóstico de ingresos más bajo. Pfizer Inc. cayó después de que el fabricante de medicamentos redujera sus perspectivas de ventas.

Los resultados destacan la creciente preocupación sobre la durabilidad de las ganancias corporativas y las dudas sobre si las acciones pueden seguir repuntando después de registrar grandes ganancias en julio.

Precios del Petróleo

El barril del petróleo Brent, referencia para Colombia, cayó 0,61% a US$84,91, mientras que el WTI lo hizo 0,70% a US$81,23.

Los precios del crudo bajaban el martes por indicios de toma de beneficios tras haber repuntado en julio, cuando los inversores apostaron por la reducción de la oferta mundial y el crecimiento de la demanda en la segunda mitad del año. Lea aquí: Así cerró el dólar cerró en julio: mantiene su tendencia a la baja

“Los precios del petróleo corren el riesgo de sufrir una corrección, ya que los mercados han estado sobrecomprados durante el último mes”, dijo Tina Teng, analista de CMC Markets a Reuters.

Junto a las esperanzas de un aumento de la demanda, se espera que en la reunión de este viernes de la Opep+, Arabia Saudita aplique sus recortes voluntarios hasta septiembre, lo que reduciría aún más la oferta.